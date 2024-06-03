نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. والد النني يفجر مفاجأة حول الانتقال إلى الأهلي للمشاركة في مونديال الأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد ناصر النني والد محمد النني لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي آرسنال الإنجليزي السابق، لم يحسم خطوته المقبلة بشكل نهائي حتى هذه اللحظة.

ناصر النني: الأولوية للأهلي في الانتقال عن العروض الأخرى

وتابع النني خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أتمنى استمراره في إنجلترا ولكن لديه عروض فرنسية وتركية".

وأضاف ناصر النني: "اللاعب من أبناء النادي الأهلي ويعشق النادي بشكل كبير، وحال وجود رغبة للنادي في التعاقد معه، سيكون الأمر محسوم للنادي الأهلي، وسوف يوقع ويعود إلى صفوفه بالموسم الجديد، وسيكون له ترحيب كبير وأتمنى رؤيته في كأس العالم للأندية 2025 بقميص الفريق وتحقيق وصية والدته".

واختتم والد النني: "محمد النني ارتدى قميص منتخب مصر لمدة 15 عامًا وغيابه عن المعسكر ليس بسبب أي مشاكل مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب كما تردد، وسيكون متواجد في المعسكرات المقبلة".