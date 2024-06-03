فيورنتينا يهزم أتلانتا بالدوري الإيطالي

فيورنتينا يهزم أتلانتا بالدوري الإيطاليحقق فيورنتينا الفوز على مضيفه أتلانتا 3 ـ 2، يوم الأحد في آخر مواجهات الدوري الإيطالي لكرة القدم والمؤجلة من الجولة الـ29 بالمسابقة.

سجل ثلاثية فيورنتينا كل من أندريا بيلوتي (د6 ود45+1)، ونيكولاس غونزاليس (د19)، فيما سجل أديمولا لوكمان (د12)، وجيورجيو سكالفيني (د32) هدفي أتلانتا.

وتعد هذه هي الخسارة الأولى لبطل "اليوروبا ليغ" في الدوري بعد 6 انتصارات متتالية، وتحديدا منذ التعادل بهدفين أمام هيلاس فيرونا منتصف أبريل الماضي في الجولة الـ32.

وتوقف رصيد أتلانتا عند 69 نقطة يبقى بها في المركز الرابع، بفارق نقطتين فقط خلف يوفنتوس، لكن هذه الخسارة لن تؤثر على تواجده في الموسم المقبل في دوري الأبطال.

أما فيورنتينا، الذي خسر منذ أيام نهائي دوري المؤتمر أمام أوليمبياكوس اليوناني، فرفع رصيده إلى 60 نقطة ينهي بها موسمه في المركز الثامن، المؤهل لدوري المؤتمر في الموسم المقبل.