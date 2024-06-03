نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: هذا السبب وراء حل أزمة محمد صلاح وحسام حسن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي أحمد حسام ميدو، أن الأزمة الأخيرة بين محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مع حسام حسن المدير الفني للمنتخب، أن العقل هو من حكم في النهاية لحل هذه الأزمة.



وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "أنا أقوم بعملي لخدمة الصالح العام وليس للزمالك".



وتابع "الجميع كان منتظر اللحظة الأولى لوصول صلاح لمعسكر الفراعنة واستقبال التوأم له للمرة الأولى".



وشدد: "كنت متأكد من أن العقل هو من سيحكم في النهاية، وسيتم حل الأمور دون تدخل من أي شخص وكان هناك بعض الشوائب بينهما ولكن العقل هو من حكم".



وواصل: "كان هناك بعض الشوائب بين الثنائي وعند التفكير بالعقل ستجد أن كل واحد منهم بيعمل شغله، صلاح لاعب كرة قدم وتعرضنا لكل تلك المواقف، وأنا تعرضت لمثل ما تعرض له صلاح مرة واتنين وثلاثة".



واختتم ميدو: "عندما نظر صلاح للصورة الكاملة عرف أن الانتقادات التي وجهها له حسام حسن هي بطبيعة عمله كمحلل في أحد القنوات".