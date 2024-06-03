نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الغندور: اللوائح في اتحاد الكرة سمك لبن تمر هندي.. وأقوم بعملي لخدمة الصالح العام وليس للزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



تحدث خالد الغندور نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن سبب تراجع الكرة المصرية، مشيرًا إلى أن المسؤولين عن إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم لديهم فكر معين لن يتغير.



وقال خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، المذاع عبر فضائية "المحور": "أنا أقوم بعملي لخدمة الصالح العام وليس للزمالك".



وتابع: في قضية الشيبي وحسن الشحات الجميع انتقد اللاعب المغربي بسبب توجهه للمحاكم المدنية، والأهلي فعلها في وقت سابق بقضية محمود كهربا".



وأضاف: "الأهلي كان لديه علم بأنه التوجه للمحاكم المدنية ممنوع وعلى الرغم من ذلك ذهب كهربا في قضيته، والأهلي لم يتحول للجنة الانضباط في واقعة كهربا"



واختتم: "اللوائح في اتحاد الكرة سمك لبن تمر هندي، ولن أتواجد في ضهر الاتحاد، وهيفضلوا طول عمرهم بالطريقة دي، ولا بد من وجود أشخاص وأسماء جديدة وأن يتقاضوا أجر وأطالب بتغيير قانون العمل التطوعي".