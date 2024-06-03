نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: استدعائي للتحقيق من قبل لجنة الانضباط بسبب الظهور الإعلامي "مصيبة".. وهذه كواليس الجلسة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، لأول مرة عن كواليس التحقيق معه في لجنة الإنضباط بسبب ظهوره الإعلامي.



وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "تعرضت للتحقيق من قبل لجنة الانضباط بسبب ظهوري الإعلامي".



وواصل: "لايجوز قانونًا أن يتم استدعائي من قبل لجنة الانضباط، قاموا بعرض مقاطع من برنامجي الخاص، هذا لا يحدث في أي مكان".



وتابع: "الشكوى المقدمة ضدي كانت على المحتوى الإعلامي في برنامجي الخاص، ما حدث كان مصيبة".



واختتم: "خلال الجلسة أخبرت المستشار محمد شرين فهمي، ها استغلال للنفوذ واستغلال للمناصب، وأتهم اللجنة بالإرهاب، فهي ترهبني من الظهور الإعلامي".