نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خالد الغندور: زيزو مش بيدافع بـ نص جنيه.. وإمام عاشور لا يقدم 90 دقيقة بنفس المستوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق، عن التشكيل الأفضل لمنتخب الفراعنة أمام نظيره منتخب بوركينا فاسو، في المباراة المقبلة ضمن تصفيات كأس العالم 2026.



ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، يوم الخميس 6 يونيو المقبل، فيما يقابل منتخب مصر خارج الديار نظيره غينيا بيساو يوم الإثنين 10 يونيو.



وقال خالد الغندور في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي أحمد حسام ميدو المذاع عبر فضائية "المحور":"قلق من أن يقوم حسام حسن باللعب بـ لاعبين في مركز 6 أمام بوركينا فاسو، وأفضل مشاركة زيزو ومروان عطية معًا في وسط الملعب".



وأضاف: "من الممكن مشاركة ناصر ماهر في وسط ملعب منتخب مصر أمام بوركينا، فهو لاعب متميز ويقدم أداء رائع للغاية مع الزمالك في الفترة الأخيرة".



وتابع: "زيزو مش بيدافع بـ نص جنيه، ولكنه لاعب هجومي جامد جدًا ويحتاج للكرة في رجله ويلعب واحد على واحد ويستطيع المرور من أي لاعب مهما كان".



واختتم: "إمام عاشور لا يقدم نفس المستوى خلال الـ 90 ولا بد أن يكون هناك ثبات في المستوى ولكنه الأفضل في مركزه ولا بد من مشاركته أساسي في المباراة القادمة".