نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أتمنى اللعب في ريال مدريد وفي لاعيبة بتدور علي اللقطة".. أبرز تصريحات أفشة مع إبراهيم فايق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تحدث محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، عن أصعب موقف مر علي الأهلي فى البطولات الأفريقية، وعن بعض اللاعبين في مصر.



أبرز تصريحات محمد مجدي أفشة مع إبراهيم فايق



وقال محمد مجدي أفشة فى برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "كايزر تشيفز أسهل نهائي خاضه الأهلي فى السنوات الأخيرة".



وتابع: "أصعب موقف مر علي الأهلي فى البطولات الأفريقية الأخيرة لقاء الهلال السوداني فى مشوار التاسعة ".



وأضاف: "إن شاء الله نحقق بطولة الدوري ومازال أمامنا عدد من المباريات، ولا أفكر فى مباراة الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي من الآن ".



وأكمل أفشة حديثه قائلًا: "أنا مظلوم من ناس كثيرة فى الملعب".



وشدد: "فى لاعيبة بتدور علي اللقطة عشان تكسب الجماهير ".

وأكمل: "كريم نيدفيد من أفضل الشخصيات فى تاريخ الكرة ومش واخد حقه".

واستكمل: "الشناوي قائد حقيقي للنادي الأهلي، وإمام عاشور والسولية وكهربا ومعلول أفضل كورة فى الأهلي".



وواصل: "الأهلي مش بيقف علي أي لاعب يرحل عن الفريق، ولكن أزعل لو محمد عبد المنعم رحل عن الأهلي لأني بحبه ولاعب مميز، وهو مش مغرور زي ما بيتقال ".



وقال: "موسيماني أعطي لي دور كبير فى الأهلي وكنت بحبه جدا".



واستطرد: "بحب لعب مودريتش ومثلي الأعلي كريستيانو رونالدو، أتمني اللعب فى ريال مدريد لكن سني حاليًا 28 سنة ومعرفش هقدر ألعب فى أوروبا ولا لا".

واختتم أفشة حديثه قائلًا: "أنا ملتزم بكل تعليمات مارسيل كولر، وبعد الاعتزال أحب أن أصبح مديرً فنيًا".