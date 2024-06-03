نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب كرواتيا ومقدونيا الشمالية وديا والقنوات الناقلة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بدأت فعاليات فترة التوقف الدولية والتي فيها يستعد المنتخبات لخوض تصفيات المونديال 2026 إضافة للاستعداد لبطولة اليورو 2024.



ويستعد منتخب كرواتيا لمواجهة نظيره مقدونيا الشمالية استعدادا للبطولة المرتقبة.

ويقع المنتخب الكرواتي في مجموعة قوية تضم كلًا من إسبانيا وإيطاليا بالإضافة إلى منتخب ألبانيا.

موعد مباراة منتخب كرواتيا ومقدونيا الشمالية وديا

تنطلق صافرة المباراة في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

ويستضيف ملعب ملعب إتش إن كاي رييكا المباراة المرتقبة بين الفريقين.



قائمة منتخب كرواتيا في المواجهة:-



في حراسة المرمى: ليفاكوفيتش – إيفوشيتش – لابروفيتش.

خط الدفاع: فيدا – يورانوفيتش – سوسا – جفارديول – شوتالو – ستانيشيتش – بونجراشيتش – إيرليتش.

خط الوسط: مودريتش – كوفاسيتش – بروزوفيتش – فلاشيتش – ماجير – إيفانوشيتش – لوكا سوشيتش – باتورينا.

في الهجوم: بيريسيتش – كراماريتش – بيتكوفيتش – بجاكا – بوديمير – باشاليتش.



القنوات الناقلة لمباراة كرواتيا ومقدونيا الشمالية

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.