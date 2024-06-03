نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة منتخب ألمانيا وأوكرانيا الودية والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأت فعاليات فترة التوقف الدولية والتي فيها يستعد المنتخبات لخوض تصفيات المونديال 2026 إضافة للاستعداد لبطولة اليورو 2024.

ويستعد منتخب ألمانيا لمواجهة نظيره منتخب أوكرانيا وذلك في مباراة ودية استعدادا للبطولة المرتقبة.

وتبدا البطولة على الأراضي الألمانية بداية من الرابعة عشر من شهر يونيو الحالي حتى الرابعة عشر من شهر يوليو المقبل.

موعد مباراة منتخب ألمانيا وأوكرانيا الودية

وتنطلق صافرة المواجهة في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت مصر والمملكة العربية السعودية والحادي عشر إلا ربع بتوقيت أبو ظبي.

وتقام أحداث اللقاء المرتقب ملعب ماكس مورلوك.

القنوات لمباراة منتخب ألمانيا وأوكرانيا الودية

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.