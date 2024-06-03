نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفشة: قرار رحيلي من الأهلي يخص المدير الفني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي عن مصيره مع النادي الفترة المقبلة والذي أكد أن رحيله من عدمه يخص المدير الفني فقط.

وجاءت تصريحات أفشة في برنامج كل الكورة والذي يقدمه إبراهيم فايق عبر قناة إم بي سي مصر 2: "لا أحصل علي الوقت المناسب مع الأهلي هذا الموسم وقرار رحيلي من الأهلي يخص المدير الفني".

وتابع: "هدفي فى نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك غير حياتي".

الكرة كانت أحلى في الجيل الذهبي

وأضاف أفشة: "الكرة كانت أحلي فى الجيل الذهبي لكن الجيل الحالي بطولاته أكثر ".

وأكمل: "وسام أبو علي هيكسر الدنيا مع الأهلي، وبادجي اتظلم فى الأهلي لأنه مهاجم قوي ومميز".



واختتم حديثه: حسام حسن قادر علي النجاح مع منتخب مصر".