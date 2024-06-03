نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوبير: محمد عبدالمنعم يرفض التمديد مع الأهلي ويقرر الاحتراف الأوروبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي أحمد شوبير، أن محمد عبدالمنعم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الرحيل إلى الاحتراف الخارجي خلال الفترة المقبلة.

وأوضح شوبير في تصريحات تليفزيونية عبر قناة أون تايم سبورت، أن النادي الأهلي قرر رفع عقد محمد عبدالمنعم للفئة الأولى بفضل أدائه ومستواه الفترة الماضية، مع تمديد عقده موسمين إضافيين.





وأشار إلى أن محمد عبدالمنعم رفض تمديد عقده مع الأهلي، حيث أبلغ الإدارة برغبته في الاحتراف الأوروبي، موضحًا أن اللاعب لا يملك أي عروض في الوقت الحالي.



وشدد شوبير على أن إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، لا تمانع فكرة رحيل محمد عبدالمنعم، ولكن بشرط وجود عرض جيد يلبي رغبات القلعة الحمراء.

جدير بالذكر أن محمد عبدالمنعم كان قد أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الأخيرة حول احتمالية رحيله عن النادي الأهلي، بعدما قام بتوجيه رسالة شكر إلى الجماهير.