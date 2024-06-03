نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مهاجم قادش الإسباني ضمن اهتمامات الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستهدف مسؤولو النادي الأهلي التعاقد مع صفقة قوية من العيار الثقيل خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك مهاجم فنزويلي اسمه داروين ماتشس يلعب في صفوف نادي قادش الإسباني، يتواجد ضمن اهتمامات الأهلي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم، بالموسم الجديد.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "إدارة الاسكاوتينج داخل النادي الأهلي برئاسة هاني رمزي، قدم تقرير مميز في اللاعب، وتم عرضه على لجنة الكرة ونال إعجاب الجميع".

وأضاف أمير هشام: "كان هناك تواصل من الأهلي وكيل أعمال اللاعب بالفعل، ولكن العائق حتى الآن هو أنه يبلغ من العمر 31 عامًا، والسويسري مارسيل كولر المدير الفني، سيكون صاحب القرار".