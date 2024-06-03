نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطور حاسم بشأن أزمة الزمالك مع خالد بوطيب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك قريب من إنهاء قضية المغربي خالد بوطيب الذي يمتلك حكما نهائيا بالحصول على أكثر من 2.4 مليون دولار مشيرا إلى أن المجلس الحالي يستحق الإشادة نظير المجهود الذي قام به خلال الفترة الماضية لحل القضايا الشائكة.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس في تصريحات على قناة etc: "هناك محاولات لجدولة المستحقات الخاصة بالمغربي بوطيب، وتم تقديم عرض للاعب بدفع مليون دولار".

وأضاف: "الزمالك يجهز لإقامة (متحف) وهو شئ رائع للأندية، أن تحتفظ بالأشياء التاريخية وتقوم بعرضها للجمهور".

وزاد: "متعجب من خسارة الزمالك أمام سبورتنج في نهائي كأس مصر لكرة اليد، هل الزمالك أصبح متاح أن يخسر أي بطولة في العاب الصالات، هذا الامر صادم لجمهور النادي الأبيض، الذي يساند الفرق الرياضية خلال السنوات الماضية".

وتطرق شبانة للحديث عن تصريحات أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، بشأن حماية رمضان صبحي وهو بمثابة "فرقعة"، مبديًا دهشته الشديدة من لفظ (الحماية) الذي أطلقه سليمان.

وأتم: "كيف سيتدخل أحمد سليمان لحماية رمضان صبحي، واعتقد أن التصريح بمثابة (آفيه) من جانب العضو".