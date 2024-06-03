نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حقيقة تعاقد الزمالك مع أشرف بن شرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن رغبة نادي الزمالك في التعاقد مع أشرف بن شرقي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكانت هناك بعض التقارير التي أشارت إلى أن الزمالك يرغب في التعاقد مع أشرف بن شرقي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، لتدعيم صفوف الفريق.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن المغربي أشرف بن شرقي مهاجم الريان القطري، بعيد بنسبة كبيرة عن صفوف الزمالك، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "بن شرقي يشترط الحصول على مبلغ 2 مليون دولار من أجل العودة، وهو مبلغ يصعب دفعه في الوقت الحالي، في ظل الأزمات التي يعاني منها النادي".