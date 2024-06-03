نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: أتمنى عودة هذا اللاعب للزمالك.. وأحمد رفاعي مستقبل دفاع الفريق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الكرة المصرية السابق، عن رأيه في أحمد نادر السيد، حارس مرمى فريق باوك اليوناني، مشيرًا إلى رغبته الشديدة في عودة اللاعب إلى الزمالك مرة أخرى.



وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "أرى أنه من الأفضل أن يعود أحمد نادر السيد للزمالك مرة أخرى، فهو لاعب يمتلك شخصية قوية".



وتابع: "أحمد نادر السيد حارس متميز وله شخصية قوية تميزه، وأتوقع له أن النجاح مع الزمالك في حال عودته للفريق".



وشدد: "الزمالك يمتلك مدافع قوي، يدعى أحمد رفاعي، لاعب جيد للغاية ويجب على الزمالك أن يقوم بالاهتمام به بشكل كبير صحيًا وبدنيًا".