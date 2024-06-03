نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: حسام حسن "هيخرج" أفضل نسخة من محمد صلاح مع منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أشار الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، إلى أهمية المرحلة القادمة بالنسبة للمنتخب الوطني، مؤكدًا على أهمية الفوز على بوركينا فاسو وغينيا بيساو من أجل حسم التأهل مبكرًا لكأس العالم 2026.

ويواجه منتخب مصر نظيره بوركينا فاسو في الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم، يوم الخميس 6 يونيو المقبل، فيما يقابل منتخب مصر خارج الديار نظيره غينيا بيساو يوم الإثنين 10 يونيو.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامجه "الريمونتادا" المذاع عبر فضائية "المحور": "حسام حسن وإبراهيم حسن هم من علمونا الانتماء لمنتخب مصر، مثل الكابتن جوهري".

وتابع: "التؤام هم من علمونا حب المنتخب واللعب من أجل المنتخب ويقومون بردود أفعال وفقًا لما تربوا عليه عندما كانوا لاعبين".

وواصل: "نحن الأن في مرحلة مهمة للغاية، والجميع يضع المنتخب في أولوياته، الفترة غير قابلة للهزار، وعلى الجميع التكاتف من أجل المنتخب والتأهل لكأس العالم".

واختتم: "ليس هناك وقت "للزعل والقمص"، وعلى جميع الأطراف التعامل معًا باحترافية، وحسام حسن سيخرج من محمد صلاح أفضل نسخة منه مع منتخب مصر".