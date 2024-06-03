نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفشة: أنا أفضل لاعب فى مصر هذا الموسم ومفيش أفضل مني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد اللاعب محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أنه اللاعب الأفضل في مصر خلال الموسم الكروي الحالي.



وقال أفشة في تصريحات تلفزيونية عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "أنا أفضل لاعب فى مصر هذا الموسم وأحسن لاعب فى مصر ومفيش أفضل مني.

وتابع:" فى مباراة نهائي بطولة كأس مصر بين الأهلي والزمالك لعبت 10 دقائق كنت الأفضل بعد التسجيل وصناعة الهدف الذي سجله إمام عاشور".

وواصل: "في الآخر إمام عاشور هو من حصل علي أفضل لاعب فى المباراة، والمهم أنها من فريقي الأهلي ولكن كنت أنا الأفضل.



واختتم أفشة حديثه قائلا:" أحب اللعب فى الأجواء الجماهيرية، وأنا اللاعب الأفضل.