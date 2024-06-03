نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شركة إماراتية كبرى تشارك في بناء استاد الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

شهدت الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة بشأن ستاد النادي الأهلي الجديد، وأبرز الكواليس الخاصه به في الفترة الحالية.

وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن هناك شركة إماراتية كبرى، سوف تساهم في تشييد وبناء استاد الأهلي الجديد، مع تحالف الشركات الوطنية.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الشركة الإماراتية ستعمل على التواجد في تشييد الاستاد، وقد يتم البدء فورًا عقب نهاية المؤتمر الصحفي، يوم الثلاثاء المقبل".

ومن المقرر أن يُعلن الأهلي تفاصيل مشروع استاد الأهلي وما تم خلال الفترة الماضية من مفاوضات مكثفة واتفاقات مع شركات ستقوم بتنفيذ هذا المشروع العملاق الذي سيتضمن ملاعب فرعية ومتحف ومستشفى طبي وفندق.