نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفشة: 95 % من متابعي كرة القدم فى مصر لا يفهمون ما يدور داخل الملعب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أكد محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر، أن هناك عدد كبير من متابعي الكرة المصرية ما يقرب من نحو 95% لا يفهموا بشكل جيد في تفاصيل الملعب.

وقال أفشة في حواره عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: للأسف 95٪ من متابعي كرة القدم لا يفهموا فى تفاصيل الملعب وما يدور داخل المباراة، للأسف هنا الحكم فقط بمن يسجل هدف أو يصنع.

وتابع:" للأسف حتي انظروا لاختيار أفضل لاعب فى كل مباراة ببطولة الدوري للأسف كارثي ويكون لمن سجل أو صنع وليس الأفضل فى الملعب.

وأضاف:" أنا الموسم الحالي ألعب فى مركز 8 وأري العديد من الناس تقيمني إني العب فى مركز 10، وهذا ليس صحيح.