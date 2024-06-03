الرياضة

أفشة: 95 % من متابعي كرة القدم فى مصر لا يفهمون ما يدور داخل الملعب

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد محمد مجدي أفشة نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومنتخب مصر، أن هناك عدد كبير من متابعي الكرة المصرية ما يقرب من نحو 95% لا يفهموا بشكل جيد في تفاصيل الملعب.

وقال  أفشة في حواره عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: للأسف 95٪ من متابعي كرة القدم لا يفهموا فى تفاصيل الملعب وما يدور داخل المباراة، للأسف هنا الحكم فقط بمن يسجل هدف أو يصنع.

وتابع:" للأسف حتي انظروا لاختيار أفضل لاعب فى كل مباراة ببطولة الدوري للأسف كارثي ويكون لمن سجل أو صنع وليس الأفضل فى الملعب.

وأضاف:" أنا الموسم الحالي ألعب فى مركز 8 وأري العديد من الناس تقيمني إني العب فى مركز 10، وهذا ليس صحيح.

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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