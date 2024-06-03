موعد مباراة إنجلترا أمام البوسنة والهرسك الودية والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة -

انطلقت فعاليات فترة التوقف الدولية والتي فيها يستعد المنتخبات لخوض تصفيات المونديال 2026 إضافة للاستعداد لبطولة اليورو 2024.



ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة نظيره البوسنة والهرسك

وذلك استعداد لبطولة اليورو 2024 والتي ستقام في الأراضي الألمانية.

وتبدا البطولة على الأراضي الألمانية بداية من الرابعة عشر من شهر يونيو الحالي حتى الرابعة عشر من شهر يوليو المقبل.



موعد مباراة إنجلترا أمام البوسنة والهرسك الودية

تنطلق المباراة في تمام العاشرة إلا ربع مساء بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.

وتقام المباراة ملعب سانت جيمس بارك في مدينة نيوكاسل.

القنوات الناقلة لمباراة انجلترا أمام البوسنة والهرسك

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي ان سبورتس الناقل الحصري في الشرق الأوسط.