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أحمد جودة - القاهرة - تأكد غياب أحد لاعبي منتخب إيطاليا عن المشاركة في بطولة كأس أمم أوروبا (يورو 2024) المقررة انطلاقها في منتصف يونيو/حزيران الجاري.

ضربة موجعة للمنتخب الايطالي قبل يورو 2024

يتعلق الأمر بمدافع أتالانتا، جيورجيو سكالفيني، الذي تعرض لإصابة خلال مشاركته في مباراة فريقه الأخيرة أمام فيورنتينا اليوم الأحد، حيث خرج من الملعب بعد مرور 85 دقيقة متأثرًا بإصابة قوية في الركبة.

وذكرت صحيفة "كوريري ديلو سبورت" الإيطالية أن سكالفيني خضع لفحوصات طبية وأشعة بالرنين المغناطيسي مساء اليوم، وأكدت النتائج إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليسرى.

وبذلك، تأكد غياب سكالفيني عن المشاركة في بطولة اليورو مع منتخب إيطاليا، حيث من المتوقع أن تكون عودته للملاعب في يناير/كانون الثاني 2025.

من المنتظر أن يضم المدير الفني للأزوري، لوتشيانو سباليتي، مدافعًا جديدًا إلى القائمة بدلًا من سكالفيني، خاصة أنه يواجه صدمة أخرى بغياب فرانشيسكو أتشيربي، مدافع إنتر ميلان، للإصابة أيضًا