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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: ليجانيس يصعد لليجا وبيلد تكشف عرض مفاجئ من أنشيلوتي لكروس في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 03-06-2024
الصحف الأوروبية صباح اليوم
وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:-
ليكيب
- النعيم الاخضر
- بعد سنتين في الدرجة الثانية يعود سانت اتيان بعد تعادله امام ميتز ٢-٢ بعد اشواط اضافية
- جامع الالقاب
- باريس اول نهائي في كرة السلة
- سينر يجعل خصمه ينحني
لاغازيتا ديلو سبورت
- الطريق نحو التصنيف الأول
- سينر الحالم
- فونسيكا وكونتي
- تأكيد وتوقيع
- حالة طارئة في الاتزوري
- بعد اصابة اتشيربي ها هو سكالفيني يقع في المحظور
- بانيايا ينتصر وحفلة في دوكاتي
كورييري ديلو سبورت
- المنتخب الايطالي لديه آمال كبيرة
- كييزا للبيع وروما مهتم بقوة
- اليوفي يريد سافينيو وغرينوود
- ايطاليانو وبالادينو وقعا
- حقبة انشيلوتي ٢١ عاما" من العظمة
- مورينيو يوقع لفنربخشة
ماركا
- نجوم الريال يحتفلون باللقب رقم ١٥ مرة اخرى
آس
- الحفلة اللانهائية
- لاعبو الريال يحتفلون باللقب رقم ١٥ ريال مدريد ٩٥-٩٢ برشلونة
- ليغانيس يصعد إلى المركز الأول
- الكاراز يعبر إلى الدور ربع النهائي
- بانيايا يفوز في ايطاليا
موندو ديبورتيفو
- انا جاهز ١٠٠٪
- برشلونة يخسر امام الريال ٩٥-٩٢
- ليغانيس يصعد للمركز الأول
- احتفالات كبيرة في مدريد باللقب رقم ١٥
- الكاراز يتقدم إلى الدور المقبل
بيلد
- بعد الاحتفالات باللقب عرض مفاجئ من انشيلوتي من اجل كروس
ذا صن
- حاجز جاك
- ساوثغايت يلمح إلى امكانية عدم اختيار جاك غريليتش للمشاركة في اليورو المقبل بالرغم من قطع اجازته بسرعة للابهار