نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحف الأوروبية صباح اليوم.. آس: ليجانيس يصعد لليجا وبيلد تكشف عرض مفاجئ من أنشيلوتي لكروس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها" يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كافة الأحداث التي سلطت عليها الصحف الأوروبية الكبرى الضوء الخاصة بيوم الاثنين الموافق 03-06-2024 الصحف الأوروبية صباح اليوم وجاءت أبرز عناوين الصحف وفق ما يلي:- ليكيب النعيم الاخضر

بعد سنتين في الدرجة الثانية يعود سانت اتيان بعد تعادله امام ميتز ٢-٢ بعد اشواط اضافية

جامع الالقاب

باريس اول نهائي في كرة السلة

سينر يجعل خصمه ينحني لاغازيتا ديلو سبورت الطريق نحو التصنيف الأول

سينر الحالم

فونسيكا وكونتي

تأكيد وتوقيع

حالة طارئة في الاتزوري

بعد اصابة اتشيربي ها هو سكالفيني يقع في المحظور

بانيايا ينتصر وحفلة في دوكاتي كورييري ديلو سبورت المنتخب الايطالي لديه آمال كبيرة

كييزا للبيع وروما مهتم بقوة

اليوفي يريد سافينيو وغرينوود

ايطاليانو وبالادينو وقعا

حقبة انشيلوتي ٢١ عاما" من العظمة

مورينيو يوقع لفنربخشة ماركا نجوم الريال يحتفلون باللقب رقم ١٥ مرة اخرى آس الحفلة اللانهائية

لاعبو الريال يحتفلون باللقب رقم ١٥ ريال مدريد ٩٥-٩٢ برشلونة

ليغانيس يصعد إلى المركز الأول

الكاراز يعبر إلى الدور ربع النهائي

بانيايا يفوز في ايطاليا موندو ديبورتيفو انا جاهز ١٠٠٪

برشلونة يخسر امام الريال ٩٥-٩٢

ليغانيس يصعد للمركز الأول

احتفالات كبيرة في مدريد باللقب رقم ١٥

الكاراز يتقدم إلى الدور المقبل بيلد بعد الاحتفالات باللقب عرض مفاجئ من انشيلوتي من اجل كروس ذا صن حاجز جاك

ساوثغايت يلمح إلى امكانية عدم اختيار جاك غريليتش للمشاركة في اليورو المقبل بالرغم من قطع اجازته بسرعة للابهار