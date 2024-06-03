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أحمد جودة - القاهرة - كشفت شبكة توتو ميركاتو أن نادي بولونيا بات قريبًا من التوصل إلى اتفاق مع المدرب فينشينزو إيطاليانو لتولي قيادة الفريق في الموسم المقبل.

بولونيا يقترب من التعاقد مع خليفة موتا

وأشارت الشبكة إلى أن إيطاليانو سيوقع عقدًا لمدة سنتين مع بولونيا، مقابل راتب قدره 2.5 مليون يورو في الموسم الواحد، ليكون خليفة تياغو موتا الذي سيرحل إلى يوفنتوس.

وكان إيطاليانو قد أعلن رسميًا عن رحيله من فيورنتينا.

يشارك بولونيا في الموسم المقبل في دوري أبطال أوروبا بعدما أنهى الموسم في المركز الخامس في الدوري الإيطالي.

يُذكر أن فيورنتينا، تحت قيادة إيطاليانو، خسر لقب دوري المؤتمر الأوروبي للموسم الثاني على التوالي.