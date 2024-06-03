نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أريدك معي.. فليك يقرر الإبقاء على منبوذ تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الألماني هانسي فليك مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني يريد الإبقاء على البرتغالي جواو فيليكس ضمن صفوف البلوجرانا وشراء عقده بشكل نهائي من أتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فليك يريد الاعتماد على فيليكس في الموسم القادم، حيث يعتبره المدرب واحد من أعمدة الفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن فيليكس يريد برشلونة فقط، لا السعودية ولا العودة إلى بنفيكا أو أتلتيكو مدريد.

وأوضحت أن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس على استعداد للسماح للاعب بالتدرب على انفراد إلى حين إغلاق إعارته مجددًا إلى برشلونة واللاعب ليس لديه مشكلة في الانتظار.

وأشارت إلى أن في برشلونة يعتقدون أن تشافي لم يعرف كيف يستغل إمكانات جواو ويأملون أن يعرف فليك كيف يفعل ذلك.