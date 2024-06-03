نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غموض حول مستقبل نجم برشلونة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - بات مستقبل أحد نجوم الجيل الذهبي بنادي برشلونة غامض خلال الفترة الأخيرة، وذلك بعد رحيل تشافي هيرنانديز وتعيين الألماني هانسي فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فأن برشلونة اشترط على سيرجو روبيرتو شرطًا مفاجئًا بالساعات الأخيرة وهو أنهم لن يضمنوا تسجيله وإذا لم يُسجّل فإنه سيخرج دون تعويض.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن اللاعب ووكيله لم يُعجبهم هذا الإجراء ولكن نية روبيرتو هي التحدث مع النادي والوصول لنقطة اتفاق لأنه لا يريد الدخول في صراع مع النادي.

وأوضحت الصحيفة أن سيرجو روبيرتو والذي يعد آخر اللاعبين المتبقين من الجيل الذهبي للفريق الكتالوني متمسك جدًا بالبقاء مع البرسا ولا يريد الرحيل.

‏وأشارت إلى أن خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة يُريد أن يكون رمز لاماسيا -سيرجي روبيرتو- هو القائد الذي يفتتح كامب نو الجديد.