نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبير تحكيمي يكشف سبب أزمة مباراة دورة الترقي ويكشف مفاجآت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف سمير محمود عثمان الخبير التحكيمى، أنه من المتوقع أن لجنة الحكام قامت بتغير طاقم التحكيم دون علم طاقم التحكيم بقيادة نادر قمر الدولة لذلك توجه إلى الملعب.

خبير تحكيمي يكشف سبب أزمة مباراة دورة الترقي ويكشف مفاجآت

وقال سمير محمود عثمان خلال تصريحات إذاعية: الحكم المصرى بطل بسبب بعض الظروف حيث يعمل دون تقديره ماليا وهناك مباريات مهمة يتم لعبها دون الفار ومباريات دون أهمية يتم لعبها بالفأر.

وأشار سمير محمود عثمان، أن لجنة الحكام لا بد أن نساند محمود عاشور الحكم الدولى مثلما فعلت مع الثنائي أمين عمر ومحمد عادل.

وتعجب سمير محمود عثمان من دعم أمين عمر ومحمد عادل لإدارة مباراتي الترقي وذلك جاء لارتباطهم بلعب مباريات في افريقيا بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويقود أمين عمر مباراة مالي وغانا بينما يقود محمد عادل مباراة أنجولا والكاميرون لذلك تم اسناد المباريات لهم قبل السفر ولم نساند محمود عاشور الذى سوف يشارك فى الأولمبياد القادمة بباريس 2024 وتم إسناد بعض المباريات له بالدورى السعودى لتجهيزه.

