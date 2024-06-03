نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل ينجح محمد صلاح في الاقتراب من إنجاز حسام حسن؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهدف محمد صلاح قائد المنتخب الوطني المصري قيادة الفراعنة لتحقيق الانتصار خلال مواجهتي بوركينا فاسو وغينيا بيساو في الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

صلاح يستهدف تخطي إنجاز حسام حسن

ويأمل الفرعون المصري في قيادة منتخب بلاده للظهور في مونديال 2026 وحصد لقب الأمم الافريقية القادمة وهي البطولة التي لم يتوج بها صلاح حتى الآن.

ولا تتمثل طموحات صلاح في المستوى الجماعي فحسب بل يطمح إلى الوصول لصدارة ترتيب هدافي المنتخب المصري تاريخيًا حيث يأتي في الوصافة برصيد 56 هدفًا خلف حسام حسن المدير الفني للمنتخب الذي يحتل الصدارة برصيد 69 هدفًا.

ولا يفصل صلاح عن تحقيق ذلك الانجاز سوى ثلاثة عشر هدفًا فقط لمعادلة رقم العميد وتسجيل اربعة عشر هدفًا للانفراد بصدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب.

ويأمل نجم الريدز ليفربول لدك شباك بوركينا فاسو وغينيا بيساو يومي 6 و10 يونيو للأقتراب اكثر من رقم حسام حسن.