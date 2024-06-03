نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيف يمكنني ترك مدريد؟.. نجم الريال يرد على انتقاله إلى مانشستر سيتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

حسم أحد نجوم فريق ريال مدريد الإسباني، مصيره النهائي من الرحيل عن صفوف العملاق المدريدي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، بعد ارتباط إسمه بالانتقال إلى صفوف نادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

وكانت التقارير الإسبانية، قد أبرزت مؤخرا اهتمام مسؤولي نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، بالتعاقد مع البرازيلي رودريجو جوس.

- رودريجو يكشف حقيقة رحيله

ونجحت كتيبة البرازيلي كارلو أنشيلوتي في حصد لقب دوري أبطال أوروبا، عقب الفوز في المباراة النهائية أمام نظيره بروسيا دورتموند الألماني بهدفين دون رد.

وعلق رودريجو جويس في تصريحات صحفية عن ارتباطه بالانتقال إلى مانشستر سيتي: " نشرت وسائل الإعلام هذا الأسبوع، أنباء عن رحيله بسبب العروض والأندية والاهتمامات".

وتابع:" لا أعرف شيئًا عن تلك العروض وليس لدي أي اهتمام بذلك".

وأختتم: “حتى لو كانت تلك العروض موجوده ليس لدي أي فكرة عن ذلك، سأبقى هنا، أنا سعيد للغاية كيف يمكنني أن أترك ريال مدريد؟!".

