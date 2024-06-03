نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الرياضة يزف خبرًا سارًا للجماهير بشأن مباراة مصر وبوركينا فاسو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

صرح أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه لا بد من دعم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن واللاعبين لحسم التأهل إلى نهائيات كأس العالم القادم 2026 بالولايات المتحدة الأمريكية.

تصريحات أشرف صبحي

وقال أشرف صبحي في تصريحات إذاعية؛ الجهاز الفنى لمنتخب مصر بقيادة حسام حسن واللاعبين تم عقد جلسة معهم والكشف جاهزيتهم لمواجهة بوركينا فاسو المقبلة وإقتربت تذاكر المباراة من الإنتهاء أيضا حيث أتابع هذا الأمر بشكل يومى وأشكر شركة تذكرتى على تخفيض سعر التذكرة عن مباريات الأندية.

وأشار أشرف صبحي: قمنا بعمل مشروع ضخم لتأهيل جميع مدربين المنتخبات الوطنية وتطويرهم خلال السنوات القادمة والبحث عن ما هو جديد فى عالم كرة القدم.

وأختتم أشرف صبحى حديثة: قمت بمخاطبة الإتحاد المصرى لكرة القدم رسميا والحديث مع رئيس الجبلايةلبحث أزمة المدير الفنى السابق لمنتخب مصر البرتغالى روى فيتوريا ورفضت حديثه عن مصر بهذا الشكل فى الإعلام الخارجى وبحث حل هذة الأزمة.