نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر آخر تطورات صفقة برشلونة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن آخر تطورات ملف صفقات نادي برشلونة الإسباني، التي يسعي إلى إبرامها خلال فترة زمنية الصيفية المقبلة.

ويعمل خوان لابورتا رئيس نادي برشلونة على تدعيم صفوف الفريق الكتالوني بعدما فشل في حصد أى بطولة خلال الموسم الماضي.

وأعلن برشلونة منذ عدة أيام تعيين الألماني هانز فليك مديرًا فنيًا للفريق الكتالوني خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تمت إقالته من منصبه.

وقال الصحفي الإسباني غاستون أيدول غيدو رودريجيز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال بيتيس يملك اتفاق مسبق مع برشلونة.

وأضاف:"لكن الصفقة لم تتم حتى الآن بسبب أن برشلونة يحتاج لمعرفة ميزانيته في السوق".

وأكد أن الصفقة لم تتوقف لكن هناك محادثة الأيام القادمة لاتخاذ قرار نهائي بشأن ضم اللاعب من عدمه.