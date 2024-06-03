نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. شوبير يكشف مفاجأة مدوية حول مستقبل عبدالمنعم مع الأهلي | هل يرحل الصخرة؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف أحمد شوبير عن كواليس مفاوضات النادي الأهلي مع مدافعه محمد عبد المنعم لتمديد تعاقده، في ظل شائعات عن احتمال رحيله بسبب عروض أوروبية.

شوبير يكشف مفاجأة مدوية حول مستقبل عبدالمنعم مع الأهلي

شوبير أوضح خلال برنامجه "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم أن الأهلي قدم عرضًا لتعديل عقد عبد المنعم مع تمديده لمدة سنتين، لكن اللاعب وافق فقط على تعديل العقد ورفض التمديد، مما أدى إلى توقف المفاوضات مع التأكيد أنه حتى الآن، لا يوجد لدى عبد المنعم عروض أوروبية.

وفي سياق آخر، نفى شوبير تلقي النادي الأهلي أي عرض من نادي الوكرة القطري لضم اللاعب أليو ديانج، مشيرًا إلى أن المتحدث الرسمي للوكرة أكد أن ديانج ليس في حسابات النادي، وأن عقده مع الأهلي يستمر حتى عام 2026.

كما أشار شوبير إلى أن الأهلي يتفاوض مع يحيى عطية الله، ولكن هناك مشكلة بسبب وجود وكيلين مختلفين يتعاملان مع اللاعب والنادي. وأوضح أن اللاعب متمسك بوكيله، وإذا فشلت الصفقة، فسيكون السبب صراع الوكلاء.