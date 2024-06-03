نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل..مستقبل خوسيلو مع ريال مدريد الموسم المقبل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أوضح خوسيلو مهاجم ريال مدريد الإسباني، أن بعض زملائه في الفريق لم يحتفلوا بلقب دوري أبطال أوروبا الذي حققه النادي أمام بوروسيا دورتموند.

وتغلب ريال مدريد على بوروسيا دورتموند بهدفين دون مقابل، ليتوج بلقب دوري أبطال أوروبا الخامس عشر في تاريخه.

كما علّق خوسيلو على مستقبله مع ريال مدريد حيث يلعب للفريق على سبيل الإعارة من إسبانيول.

وقال خوسيلو في تصريحات نشرتها صحيفة "آس" الإسبانية: "يجب استغلال اللحظات وقد تعلمت ذلك خلال مسيرتي، لقد ألهمني كروس وراموس واللاعبين الذين يريدون الفوز ومواصلة الفوز، ويبلغ الأمر ذروته في أيام مثل هذا اليوم".

وأضاف: "بالنسبة لي هذا هو اللقب الأول في دوري أبطال أوروبا، هؤلاء الـ (لفظ نابٍ) البعض منهم لم يعد يحتفل بها بعد الآن".

وأشار: "غرفة تبديل الملابس سعيدة جدًا بإنهاء الموسم بهذه الطريقة، ولا توجد طريقة أفضل، لا أستطيع أن أخبرك بما أشعر به، هناك أشياء كثيرة ومشاعر كثيرة تدور في رأسي".

وأردف: "لقد تمكنت من مشاركة هذه اللحظة مع أطفالي وزوجتي وأمي، كان ابني الأكبر يبكي كثيرًا، لا يزال الطفل الصغير لا يعرف الكثير، وزوجتي تعرف كل ما مررنا به على مر السنين، في اليوم الذي وقعت فيه هنا، حلمت بهذا، إنه اللقب الذي يريد الجميع الفوز به".

وعن موسمه، أستطرد: "أنت تعرف عندما تأتي إلى هنا الخصائص التي تمتلكها، أنا لاعب مختلف عن الفريق، أنا لاعب آخر لم يمتلكه ريال مدريد في السنوات الأخيرة، ويبدو الأمر جيدًا، عندما يكون لديك ألقاب، يصبح الأمر كذلك".

وأكد: "حسنًا، أنا سعيد بما تمكنت من المساهمة به، وأعتقد أنني تأقلمت بشكل جيد مع زملائي في الفريق".

مستقبل خوسيلو:

وفيما يتعلق بمستقبله أوضح: "لا أعرف أين سأكون الموسم المقبل، سنتحدث عن ذلك".

وواصل: "ريال مدريد لديه هذه الموهبة، خاصة في هذه المسابقة، بقية الفرق تنظر إلى ذلك بحالة من عدم اليقين بشأن ما يمكن أن يحدث، أعتقد أن 25 لاعبًا في الفريق قدموا أداءً جيدًا للغاية، وساهموا في ذلك".

وتابع خوسيلو: "في غضون عامين كنت في المدرجات ومشجعًا لريال مدريد طوال حياتي، ولكن حتى تكون داخل الفريق، لن تكتشف ذلك".

وأتم: "نحن نتحدث مع بعضنا البعض، ونعلم أننا سنحظى بتلك اللحظات، وعندما تحدث مثل هذه الأشياء، نمضي قدمًا".