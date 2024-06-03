نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. حسم مستقبل لوكا مودريتش الموسم المقبل مع ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وافق لوكا مودريتش، البالغ من العمر 38 عامًا، على توقيع عقد جديد مع ريال مدريد لمدة عام واحد، ليبقى في النادي حتى 2025.

وذكر موقع "ذا أتلتيك" أن النجم الكرواتي وافق على تقليص راتبه كجزء من صفقته الجديدة، بعد أن تولى دورًا ثانويًا في الفريق هذا الموسم.

وذكر الموقع في مايو الماضي، أن ريال مدريد بدأ محادثات مع مودريتش بشأن صفقة جديدة، بعد الكشف أن النادي يفكر في تجديد عقدي الدولي الكرواتي وزميله توني كروس لأول مرة هذا الموسم. ومع ذلك، فقد أعلن كروس لاحقًا أنه سيعتزل كرة القدم الاحترافية بعد بطولة أوروبا 2024.

المال ليس مهمًا



وكان من المتوقع أن يرحل واحد على الأقل من لاعبي خط الوسط، وكان مودريتش هو المرشح للمغادرة حيث سيبلغ 39 عامًا في سبتمبر، وقد تقلصت مشاركاته مع الفريق هذا الموسم.

وكان راتب مودريتش من بين الأعلى في الفريق، لكن عقده الجديد سيشهد تقليص هذا الراتب، بعد أن أوضح في وقت مبكر في المناقشات مع الرئيس فلورنتينو بيريز والمدير التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز أن المال ليس مهمًا، مع إعطاء الأولوية لمواصلة صنع التاريخ في مدريد.

يهدف مودريتش أيضًا إلى تجاوز الرقم القياسي المسجل باسم باكو خينتو بستة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، والذي فاز به بين عامي 1955 و1966، وهو ما يمكنه تحقيقه إلى جانب داني كارفاخال وناتشو، إذا قرر الأخير تجديد عقده.

وأصبح مودريتش بالفعل أكبر لاعب يمثل ريال مدريد في الدوري الإسباني، متجاوزًا الرقم القياسي السابق الذي كان يحمله فيرينك بوشكاش.