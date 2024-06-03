نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مؤمن الجندي يكتب: كيف وصل إبراهيم فايق لقمة الإعلام الرياضي؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عندما تعطي الإذن لعنان عقلك أن يُبحر في أفكاره ويغوص خلالها بحثًا عن حلمك أو هدفك الذي تتمنى تحقيقه فإنك تضع قدميك على طريق رملي مليء بالأشواك على شاطئ هذا البحر، فتارة تشعر إنك ها قد اقتربت من الوصول وتارة أخرى يؤلمك الشوك فيطرحك أرضًا لمداوة ألمه، ولكنك ترى هدفك حتى وأنت في عز ألمك، وعندما تصل تُقدر شخصيتك بامتنان هذا المشوار الصعب وتفرض عليك مهنية ومبادئ حصينة لا يمكن تجاوزها، حتى ولو هذا النجاح رآه الناس سهلًا وعنونه باللقطة الأخيرة.

هذه المقدمة أريد أن أقول من خلالها، أن لا مشوار سهل ولا نجاح بواسطة! ولكنه توفيق المولى عز وجل وتعبك واجتهادك ومثابرتك نحو هدفك، والأهم تطوير شخصيتك العملية والحياتية لتتوافق مع تطورات كل عصر.

إبراهيم فايق.. دون مجاملة أو محسوبية! نجح هذا الشاب في تحقيق هذه المقدمة على نفسه بمشوار صعب وصل بعده إلى قمة الإعلام الرياضي بل وفتح مدرسة جديدة رغم تخرجه من مدرسة كبرى تحت يد ناظر الإعلام الرياضي أحمد شوبير.

إبراهيم فايق "تريند" خماسي الأبعاد

لأن "التريند" أصبح المتحكم الأول في حياة السوشيال ميديا، وصل فايق للتريند بطريقته الخاصة نعم يستضيف نجومًا تساعده على ذلك بكل تأكيد، ولكنه في حلقة "أفشة" انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة فيس بوك وبات "تريند" لأسباب أخرى.

فالبعد الأول عند فايق هو الصبر، من بدايته في الإعلام الرياضي صبر واقتنع بأنها خطوات، فصعد الدرج واحدة تلو الأخرى حتى وصل للقمة.

أما البعد الثاني كان في التطوير، لم يتوانى إبراهيم في تطوير ذاته سواء أدائيًا وثقافيًا أو حتى جسديًا، فبنى الرجل "براند" جديد لنفسه نجح من خلاله أن يفرض نفسه بشكل مميز عل الشاشة وأمام الجمهور.

البعد الثالث، تمثل في نقطة هامة بالمجال الإعلامي وهي العلاقات، فلو كنت موهوبًا أو حتى تمتلك خبرات واسعة بل ولو كنت تاريخيًا.. لا يمكن أن تحقق شيئًا في هذا المجال إلا بعلاقات جيدة وممتدة.

البعد الرابع، التجديد! فالجمهور عادة ما يمل من التكرار فانطلق فايق بفريق عمله نحو تجديد الأفكار والفقرات التي تقدم للمشاهد، فحقق "خلطة مظبوطة بتوابل خاصة سبايسي"، وضعته في قائمة المفضلات لدى الجمهور.

أفشة مع فايق بعد تصوير البرنامج

البعد الخامس، المنطقية والأمانة! الإعلامي صاحب كلمة ليس ناقل للحدث فقط وهذا ما يميز بين الإعلامي العادي والآخر صاحب البصمة لدى المشاهد، إبراهيم يتحدث بمنطقية معظم الوقت وهذا ما لاقى إعجابًا لدى الجماهير سواء كانت حمراء أو بيضاء، ولعل ما حدث في حلقة محمد مجدي "أفشة" نجم الأهلي أكبر دليل على أمانة المهنية! فهناك مهنية وهناك أمانة مهنية، عندما رفض "تسليمه" بلغة الجمهور والضغط عليه لأنه يتحدث بتلقائية ستسبب له مشاكل فأوقفه ونبهه بشكل أنيق، ليصعد الجمهور بفايق للتريند ولكن هذه المرة بسبب أمانته الإعلامية وحمايته للضيف رافضًا الإنجراف نحو التريند المسخ الذي ينتهي سريعًا ويركد اسمه في قاع التريندات المشوهة.