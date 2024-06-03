الرياضة

حارس ريال مدريد يقرر الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية

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أحمد جودة - القاهرة - بات أحد حراس ريال مدريد على أعتاب الخروج من صفوف المرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد قرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني.

وقرر أنشيلوتي الدفع بالدولي البلجيكي تيبو كورتوا لحماية عرين ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند رغم مشاركة الأوكراني آندريه لونين في كل مباريات المسابقة.

ووفقًا لما أكده الصحفي «جوزيه فيليكس دياز» فإن لونين يُفكر في التراجع عن قرار تمديد تعاقده مع الريال والرحيل في الصيف خاصًة أنه يستحق المشاركة أساسيًا في نادي آخر خارج «سانتياجو بيرنابيو».

وفتح الحارس الأوكراني في وقت سابق الباب أمام تمديد عقده مع نادي ريال مدريد حتى يونيو 2029 إلا أنه تراجع بعد نهائي دوري الأبطال.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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