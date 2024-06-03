نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حارس ريال مدريد يقرر الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات أحد حراس ريال مدريد على أعتاب الخروج من صفوف المرينجي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد قرار الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني.

وقرر أنشيلوتي الدفع بالدولي البلجيكي تيبو كورتوا لحماية عرين ريال مدريد في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام بوروسيا دورتموند رغم مشاركة الأوكراني آندريه لونين في كل مباريات المسابقة.

ووفقًا لما أكده الصحفي «جوزيه فيليكس دياز» فإن لونين يُفكر في التراجع عن قرار تمديد تعاقده مع الريال والرحيل في الصيف خاصًة أنه يستحق المشاركة أساسيًا في نادي آخر خارج «سانتياجو بيرنابيو».

وفتح الحارس الأوكراني في وقت سابق الباب أمام تمديد عقده مع نادي ريال مدريد حتى يونيو 2029 إلا أنه تراجع بعد نهائي دوري الأبطال.