نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صراع ثنائي ناري لضم برونو فيرنانديز في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريزيو رومانو عن تفاصيل مفاوضات محتملة بين النجم البرتغالي برونو فرنانديز وناديي برشلونة وبايرن ميونيخ.

صراع ثنائي ناري لضم برونو فيرنانديز

في مقاله على شبكة "Caught Offside"، أوضح رومانو أن وكيل برونو، ميغيل بينو، التقى بالفعل مع بعض الأندية الأوروبية الكبرى في الأسبوع الماضي، وحدثت اتصالات بينهم. ومع ذلك، أكد رومانو أن فرنانديز لا يزال يركز على مانشستر يونايتد ولم يتخذ قرار الرحيل بعد.

أضاف رومانو أن قرار برونو فرنانديز سيعتمد على المشروع الجديد لمانشستر يونايتد وما سيحدث في ملف المدرب، بالإضافة إلى ما سيقدمه النادي للاعب في الاجتماع المقبل.

واختتم رومانو بأن الأمور ما زالت في مرحلة الانتظار بين فرنانديز ومانشستر يونايتد، ولا يوجد قرار نهائي حتى الآن. كما أشار إلى أن توقيع عقد جديد مع مانشستر يونايتد هو أحد الاحتمالات إذا قرر اللاعب البقاء.