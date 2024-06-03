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أحمد جودة - القاهرة - كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الإثنين أن النجم كيليان مبابي سيوقع لريال مدريد لخمس سنوات عقب نهاية بطولة أمم أوروبا، التي ستقام يوم 14 يونيو الجاري في ألمانيا.

وبحسب الصحيفة، فإن تقديم اللاعب السابق لباريس سان جيرمان وصاحب الـ25 عامًا، لن يتم حتى ينتهي مشوار فرنسا في البطولة القارية.

مبابي يُعاند الريال.. والصفقة ستعلن عقب يورو 2024

وأكدت أن مبابي يرغب في أن يكون على أتم استعداد وتركيز مع منتخب بلاده في أمم أوروبا، لذلك طالب بعدم تقديمه كلاعب جديد لريال مدريد في الوقت الحالي.

وأضافت أن نادي ريال مدريد كان يرغب في الإعلان عن ضم مبابي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي توج به الفريق "الملكي" على حساب بروسيا دورتموند الألماني للمرة الـ15 في تاريخه بعد الانتصار بثنائية دون رد.