نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صباح الكورة.. مبابي يُعاند ريال مدريد ومفاجأة مدوية حول مستقبل عبدالمنعم مع الأهلي وفليك يقرر الإبقاء على منبوذ تشافي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها، يضع (دوت الخليج الرياضي) بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "صباح الكورة" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الاثنين 3-6-2024 في السطور التالية:

صباح الكورة اليوم

مبابي يُعاند ريال مدريد

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الإثنين أن النجم كيليان مبابي سيوقع لريال مدريد لخمس سنوات عقب نهاية بطولة أمم أوروبا، التي ستقام يوم 14 يونيو الجاري في ألمانيا.

وبحسب الصحيفة، فإن تقديم اللاعب السابق لباريس سان جيرمان وصاحب الـ25 عامًا، لن يتم حتى ينتهي مشوار فرنسا في البطولة القارية.

وأكدت أن مبابي يرغب في أن يكون على أتم استعداد وتركيز مع منتخب بلاده في أمم أوروبا، لذلك طالب بعدم تقديمه كلاعب جديد لريال مدريد في الوقت الحالي.

وأضافت أن نادي ريال مدريد كان يرغب في الإعلان عن ضم مبابي عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، الذي توج به الفريق "الملكي" على حساب بروسيا دورتموند الألماني للمرة الـ15 في تاريخه بعد الانتصار بثنائية دون رد.

مفاجأة مدوية حول مستقبل عبدالمنعم مع الأهلي

كشف أحمد شوبير عن كواليس مفاوضات النادي الأهلي مع مدافعه محمد عبد المنعم لتمديد تعاقده، في ظل شائعات عن احتمال رحيله بسبب عروض أوروبية.

شوبير أوضح خلال برنامجه "مع شوبير" على إذاعة أون سبورت إف إم أن الأهلي قدم عرضًا لتعديل عقد عبد المنعم مع تمديده لمدة سنتين، لكن اللاعب وافق فقط على تعديل العقد ورفض التمديد، مما أدى إلى توقف المفاوضات مع التأكيد أنه حتى الآن، لا يوجد لدى عبد المنعم عروض أوروبية.



فليك يقرر الإبقاء على منبوذ تشافي

كشفت تقارير صحفية إسبانية إلى أن الألماني هانسي فليك مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني يريد الإبقاء على البرتغالي جواو فيليكس ضمن صفوف البلوجرانا وشراء عقده بشكل نهائي من أتلتيكو مدريد.

وقالت صحيفة "سبورت" الكتالونية، فليك يريد الاعتماد على فيليكس في الموسم القادم، حيث يعتبره المدرب واحد من أعمدة الفريق الكتالوني.

وأضافت الصحيفة الإسبانية أن فيليكس يريد برشلونة فقط، لا السعودية ولا العودة إلى بنفيكا أو أتلتيكو مدريد.

وأوضحت أن الأرجنتيني دييجو سيميوني مدرب الروخي بلانكوس على استعداد للسماح للاعب بالتدرب على انفراد إلى حين إغلاق إعارته مجددًا إلى برشلونة واللاعب ليس لديه مشكلة في الانتظار.