عاجل.. مبابي خارج قائمة "الديوك" الأولية للأولمبياد

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أحمد جودة - القاهرة - غاب المهاجم كيليان مبابي عن القائمة الأولية للاعبين الذين استدعاهم منتخب فرنسا لأولمبياد باريس، والتي أعلن عنها المدرب تييري هنري اليوم الإثنين.

مبابي خارج قائمة "الديوك" الأولية للأولمبياد



وأكد المدرب أنها قائمة أولية "يمكن أن تتغير وستتغير"، لافتًا إلى أنهم يجرون مفاوضات مع العديد من الأندية للسماح للاعبين بحضور الحدث الرياضي، نظرًا لأنه يقام في فترة لم يحددها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وكشفت صحيفة ليكيب الفرنسية اليوم الإثنين أن النجم كيليان مبابي سيوقع لريال مدريد لخمس سنوات عقب نهاية بطولة أمم أوروبا، التي ستقام يوم 14 يونيو الجاري في ألمانيا.

وبحسب الصحيفة، فإن تقديم اللاعب السابق لباريس سان جيرمان وصاحب الـ25 عامًا، لن يتم حتى ينتهي مشوار فرنسا في البطولة القارية.

وأكدت أن مبابي يرغب في أن يكون على أتم استعداد وتركيز مع منتخب بلاده في أمم أوروبا، لذلك طالب بعدم تقديمه كلاعب جديد لريال مدريد في الوقت الحالي.