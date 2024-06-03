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أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية إسبانية، إلى أن برشلونة الإسباني، يسعي بقوة للحصول على خدمات نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي فالنسيا، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وخرج برشلونة خالي الوفاض الموسم الموسم، حيث فشل في تحقيق أي بطولة، بعد خسارته للقب الدوري الإسباني والسوبر وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى توديعه دوري أبطال أوروبا من ربع النهائي.

صفقة مفاجئة تقترب من صفوف برشلونة



وأعلن النادي الكتالوني منذ أيام قليلة، تعيين الألماني هانز فليك مديرًا فنيًا للبرسا، خلفًا لتشافي هيرنانديز الذي تكت إقالته من منصبه.

وقال الصحفي الإسباني لويس روخو، أن اهتمام برشلونة بخافي غويرا نجم فريق فالنسيا حقيقي وقوي جدًا خلال الساعات الماضية.

وأضاف:" برشلونة أوقف عملية التعاقد مع جيدو رودريجيز لاعب وسط ريال بيتيس، ويركز الآن وبقوة على حسم صفقة التعاقد مع جويرا متوسط ميدان الخفافيش في الميركاتو الصيفي.

