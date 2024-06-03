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أحمد جودة - القاهرة -

يبدأ المنتخب المصري للمواي تاي بداية من اليوم الاثنين في خوض منافسات بطولة العالم للكبار المقامة في اليونان حتى 10 يونيو الجاري بمواجهات غاية في القوة.

تعرف على جدول منافسات مصر في بطولة العالم للكبار للمواي تاي باليونان

وأسفرت قرعة بطولة العالم عن مواجهة نبيلة علاء الدين الحاصلة على ذهبية بطولة العالم 2022 أمام نظيرها الروسية مرجريتا كولجون اليوم الاثنين في دور الثمانية في مواجهة غاية في القوة.

وفي باقي المنافسات يواجه اللاعب أحمد فيصل بدوي أمام بطل المغرب أمينين أحمد غدا الثلاثاء كما يواجه اللاعب أحمد ناصف بطل فرنسا سفيان دحللاب.

كما تواجه اللاعبة مي خالد فوزي بطلة العالم الفيتنامية تويات تيران تاي في وزن 75.

ويشارك الاتحاد المصري للمواي تاي في المنافسات ببعثة مكونة من 5 لاعبين وهم نبيل علاء الدين في وزن 75 كجم +، أحمد ناصف وزن 91 كجم، أحمد فيصل بدوي في وزن 51 كجم، مي خالد في وزن 71 كجم، البطلة شهد مصطفى سيد من ذوي الهمم.

وقال محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي إنه تقرر المشاركة بخمسة لاعبين من ضمنهم لاعبة من ذوي الهمم وهي البطلة شهد مصطفى الحاصلة على فضية دورة الألعاب القتالية في السعودية والتي يتوقع أن تبهر الجميع في المنافسات.

وتتكون بعثة المنتخب المصري للمواي تاي من 5 لاعبين فيما يترأس بعثة المنتخب المصري للمواي تاي محمد إبراهيم، رئيس الاتحاد المصري للمواي تاي والحكم الدولي أحمد رمضان فيما اعتذار الجهاز الفني عن السفر بهدف إفساح المجال لسفر المزيد من اللاعبين للمشاركة في البطولة فيما يقوم بدور التدريب والتوجيه رئيس الاتحاد.

