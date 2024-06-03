نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمشاركة الاهلي.. موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشفت تقارير صحفية أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" حدد موعد مراسم قرعة كأس العالم للأندية 2025 خلال شهر يناير المقبل، والتي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية بمشاركة 32 فريقًا.

موعد قرعة كأس العالم للأندية 2025

ستقام البطولة بنسختها الجديدة في صيف 2025، وتحديدًا بدءًا من يوم الأحد 15 يونيو، وستستمر على مدار شهر حتى المباراة النهائية المقرر إقامتها يوم الأحد 13 يوليو.

وفقًا لصحيفة "تايمز" الإنجليزية، قرر فيفا إقامة القرعة في شهر يناير لتحديد مواعيد المباريات بين الأندية المشاركة. ستكون البطولة بنظام مشابه لكأس العالم للمنتخبات، حيث سيتم تقسيم الفرق الـ32 إلى 8 مجموعات، تضم كل مجموعة 4 فرق، يتأهل منها المتصدر والوصيف إلى دور الـ16، ثم إلى مراحل خروج المغلوب حتى النهائي.

من المتوقع أن تصل الجوائز الكلية لكأس العالم للأندية 2025 إلى 2.5 مليار يورو، حيث سيحصل كل نادٍ مشارك على 40 إلى 50 مليون جنيه إسترليني، مع زيادتها حال التأهل للأدوار النهائية.

ستشارك أندية الأهلي المصري، الترجي التونسي، الوداد المغربي، وصن داونز الجنوب أفريقي في البطولة ممثلين عن القارة الأفريقية.

حتى الآن، تأهلت الفرق التالية إلى كأس العالم للأندية 2025: بايرن ميونخ، باريس سان جيرمان، إنتر ميلان، بورتو، بوروسيا دورتموند، يوفنتوس، أتلتيكو مدريد، بنفيكا، سالزبورج، الترجي الرياضي، صن داونز، أولسان هيونداي، أوكلاند سيتي، وريفر بليت.

بالإضافة إلى أبطال القارات مثل الأهلي، الوداد البيضاوي، الهلال السعودي، العين الإماراتي، أوراوا ريد الياباني، تشيلسي، ريال مدريد، مانشستر سيتي، مونتيري، سياتل ساوندرز، كلوب ليون، بالميراس، فلامينجو، وفلومينينسي.

يتبقى فقط 4 مقاعد لاستكمال الفرق الـ32، وهي مخصصة لبطل كأس الكونكاكاف، بطل كأس الليبرتادوريس، مقعد بالتصنيف، وبطل الدوري الأمريكي المنظم.