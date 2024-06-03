نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شبانة: كريم الدبيس على رادار فرق الدوري المصري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان كريم الدبيس لاعب النادي الأهلى تلقى أكثر من عرض محلي في الفترة الأخيرة.

شبانة: هذين الفريقين يطلبان كريم الدبيس بعد عدم اقتناع كولر بإمكانياته



وأضاف شبانة أن ناديي سيراميكا كليوباترا وسموحة السكندري يضعان اللاعب ضمن أولوياتهم لتعزيز صفوفهم في الفترة المقبلة.



واختتم شبانة: هذه العروض جاءت بعد مؤشرات عدم اقتناع مارسيل كولر بامكانيات اللاعب، حيث ظهر ذلك في استبعاده من القائمة لأكثر من مرة إضافة إلى الدفع بكريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر في نهائي دوري الأبطال بعد إصابة علي معلول.

