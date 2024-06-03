الرياضة

شبانة: كريم الدبيس على رادار فرق الدوري المصري

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أحمد جودة - القاهرة -  

 

قال الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي اف ام، ان كريم الدبيس لاعب النادي الأهلى تلقى أكثر من عرض محلي في الفترة الأخيرة.

شبانة: هذين الفريقين يطلبان كريم الدبيس بعد عدم اقتناع كولر بإمكانياته


وأضاف شبانة أن ناديي سيراميكا كليوباترا وسموحة السكندري يضعان اللاعب ضمن أولوياتهم لتعزيز صفوفهم في الفترة المقبلة.


واختتم شبانة: هذه العروض جاءت بعد مؤشرات عدم اقتناع مارسيل كولر بامكانيات اللاعب، حيث ظهر ذلك في استبعاده من القائمة لأكثر من مرة إضافة إلى الدفع بكريم فؤاد في مركز الظهير الأيسر في نهائي دوري الأبطال بعد إصابة علي معلول.
 

محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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