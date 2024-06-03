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أحمد جودة - القاهرة - يستعيد النادي المصري خدمات صانع الألعاب التونسي معتز زدام في المواجهة المقبلة للنادي البورسعيدي، بعد غيابه عن مباراة فريقه في دور الـ 32 بكأس مصر، التي انتهت بفوز كتيبة علي ماهر بهدف نظيف على حساب جمهورية شبين وتأهله لدور الـ 16.

بشرى سارة للمصري البورسعيدي قبل مواجهة الزمالك

يستعد المصري لملاقاة الزمالك في إطار الجولة السادسة والعشرين من الدوري المصري الممتاز، والمقرر إقامتها في السابعة مساء الاثنين السابع عشر من يونيو الجاري، على استاد برج العرب.

كان معتز زدام قد التحق بمعسكر منتخب بلاده في العاصمة التونسية، استعدادًا لخوض مباراتين ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، أمام منتخبي غينيا الاستوائية وناميبيا، المقرر إقامتهما يومي الخامس والتاسع من يونيو في تونس وجنوب إفريقيا على الترتيب.

أعلن منتصر الوحيشي، المدير الفني للمنتخب التونسي الملقب بنسور قرطاج، قائمة اللاعبين المختارين للمعسكر المغلق، والتي ضمت 26 لاعبًا، من بينهم معتز زدام، الذي انضم للنادي المصري خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية قادمًا من الترجي التونسي. وقد أبدع زدام مع النادي المصري، حيث أحرز خمسة أهداف وحصل على لقب أفضل لاعب في أربع مباريات لعبها مع الفريق.

يحتل النادي المصري المركز الثاني في مسابقة الدوري برصيد 39 نقطة، جمعها الفريق من 24 مباراة، حيث حقق الفوز في 11 مواجهة، وتعادل في 6 مباريات، وخسر 7 لقاءات. سجل لاعبو المصري 24 هدفًا، بينما استقبلت شباكهم 31 هدفًا.