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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على قناة شعبي إف إم، أن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، رفض قطعيا شرط اللاعب المغربي أشرف بن شرقي للموافقة على العودة لصفوف القلعة البيضاء.

محمد شبانة: مجلس إدارة الزمالك يرفض طلب بن شرقي.. والقادسية مهتم بضم زيزو



وتابع، بن شرقي طلب من الزمالك 3 مليون دولار في السنة الواحدة، الأمر الذي رفضة مجلس الإدارة في وسط الأزمة المالية التي يمر بها الفريق.



واختتم شبانة حديثه قائلا: هناك اهتمامات من قبل نادي القادسية لضم أحمد مصطفى زيزو، ولكن مجلس الإدارة ينتظر التقدم بعرض رسمي من أجل تثبيت سعر اللاعب تحسبا لبيعه في أي وقت.

