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أحمد جودة - القاهرة - أكد الإعلامي محمد شبانة عبر برنامجه الإذاعي من الآخر على شعبي إف إم، أن محمد النني، والذي أعلن رحيله عن فريق أرسنال الإنجليزي في وقت سابق يقترب بقوة من العودة لصفوف النادي الأهلي.

وأشار شبانة إلى أن لجنة التخطيط بالقلعة الحمراء لا ينقصها سوى موافقة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق على اتمام الصفقة.

شبانة: محمد النني يقترب من العودة للأهلي.. وكولر يهتم بهذا الأمر

وأضاف: اللاعب يرى أن النادي الأهلي أفضل بوابة للعودة للمنتخب بالإضافة للمشاركة في كأس العالم محط أنظار العالم أجمع".

واختتم شبانه حديثه قائلًا: "السويسري مارسيل كولر المدير للأهلي، من أهم أولوياته هي استقطاب لاعبين وسط".