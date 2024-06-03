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أحمد جودة - القاهرة - يعود أنسو فاتي إلى صفوف برشلونة بعد انتهاء إعارته في برايتون، بالتزامن مع تولي هانسي فليك تدريب البرسا، ويتمنى اللاعب إقناع المدرب الألماني بقدراته.

سجل فاتي مع برايتون أربعة أهداف فقط خلال 27 مباراة رسمية لعب منها تسعة كأساسي في تجربة غير ناجحة.

قال فاتي في مقابلة مع صحيفة موندو ديبورتيفو: "أشعر بأنني على ما يرام بعد العودة إلى المنزل. كان عامًا تعلمت فيه الكثير من الأشياء، خضت تجربة اللعب في دوري متطلب مثل "البريميير ليغ". كان اللعب في صفوف برايتون أمرًا ممتعًا، لكنني أعود الآن إلى فريقي وأنضم لأسرتي. أشعر بسعادة غامرة حقًا".

أنسو فاتي يعود إلى برشلونة



وأوضح "أكثر ما أدهشني في الدوري الإنجليزي هو أنه دوري قوي ويتطلب الكثير. أي فريق بوسعه الفوز عليك في كل مباراة. تعلمت الكثير من الأشياء هنا سواء من زملائي أو من النادي. هذه أول مرة أغادر فيها إسبانيا وكانت تجربة رائعة. البريميير ليغ أحد أفضل الدوريات في العالم".

وكشف فاتي: "وصلت برشلونة وعمري 10 أعوام، كنت بعيدًا عن الديار منذ صغري. كما أن اللعب في دوري مثل البريميير ليغ يصقل قدراتك في جميع النواحي. إنه دوري يتطلب الكثير ويستلزم لياقة بدنية عالية، تعرفت إلى أناس جدد وأساليب عمل جديدة. تعلمت الكثير أثناء ارتدائي قميص برايتون".