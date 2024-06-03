نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دوت الخليج الرياضي" يكشف كواليس اختيار وزير الشباب والرياضة في الحكومة الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استقالته صباح اليوم وهو القرار الذي قوبل بالموافقة من جانب عبد الفتاح السيسي.

وبناء على ذلك تم تكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة.

مصير وزير الشباب والرياضة في الحكومة الجديدة

وأفادت الكثير من المصادر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة يقترب من الاستمرار في منصبه بعد تشكيل الحكومة المرتقبة.

وجاء الاستمرار بعد تحقيق إنجازات عديدة خلال فترة توليه وزراة الشباب والرياضة أبرزها افتتاح استاد العاصمة الإدارية وحل أزمات أبرزها أزمة روي فيتوريا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره بوركينا فاسو وذلك في الجولة الرابعة من تصفيات مونديال 2026.

