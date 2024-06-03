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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت تقارير إعلامية اهتمام نادي أتلتيكو مدريد بالتعاقد مع المدافع المغربي نايف أكرد من ويست هام الإنجليزي خلال نافذة الانتقالات الصيفية.

كشفت صحيفة موندو ديبورتيفو أن نادي أتلتيكو مدريد مهتم بضم الدولي المغربي، نايف أكرد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

نايف أكرد يقترب من الانضمام إلى أتلتيكو مدريد

وأفادت أيضًا إن نادي رين الفرنسي مهتم أيضًا باستعادة خدمات نايف أكرد، إلا أن أتلتكو مدريد يظل الأوفر حظًا للظفر بخدمات مدافع "أسود الأطلس"، خصوصًا أن مدافع ويست هام يونايتد يريد تغيير الأجواء ودخول تحد جديد في "الليغا" عوض العودة إلى "الليغ 1".

وأشارت موندو ديبورتيفو إلى أن "الروخي بلانكوس" يأمل في الاتفاق مع "الهامرز" على مقابل مادي مناسب لضم اللاعب المغربي، في ظل رغبة رين هو الآخر في استعادة خدمات لاعبه السابق، وقد يقدم عرضًا أكبر من أتليتكو مدريد.

وتعاقد ويست هام مع نايف أكرد من الدوري الفرنسي في صفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، حيث لعب معه في 58 مباراة، سجل خلالها أربعة أهداف وساهم بتمريرة حاسمة.