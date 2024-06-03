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أحمد جودة - القاهرة - لا يزال مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيت يدرس خيارات فريقه الهجومية في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024" في ألمانيا، وقال إنه رغم أن جاك غريليش لم يلعب بالقدر الذي كان يوده هذا الموسم فإن الفرصة لا تزال أمامه للانضمام للتشكيلة.

استبعد ماركوس راشفورد من التشكيل الأولي للمنتخب الإنجليزي المكونة من 33 لاعبًا للبطولة أمم أوروبا يورو 2024، وترددت أحاديث عن أن غريليش قد يكون الاسم الكبير التالي الذي سيُستبعد إذ يتعين على ساوثغيت تقليص الفريق إلى 26 لاعبًا بحلول السابع من يونيو.

يورو 2024.. ساوثجيت متردد في ضم جريليش



وشارك غريليش في 20 مباراة فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز مع مانشستر سيتي هذا الموسم وسجل ثلاثة أهداف وجلس على مقاعد البدلاء ولم يشارك في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي أمام مانشستر يونايتد الشهر الماضي.

وردًا على سؤال عما إذا كان غريليش يواجه خطر الغياب عن التشكيلة، قال ساوثغيت "لا أعتقد أننا حسمنا الأمر بعد. أعتقد أننا نعرف على الأرجح ماذا سنفعل".

وتابع: "لم يلعب كثيرًا هذا الموسم. أنا متأكد من أنه كان يود أن يكون الوضع مختلفًا لكننا نعرف المهارات التي يمكن أن يقدمها. إنه لاعب نستمتع بالعمل معه".

وأشار ساوثغيت إلى وجود متسع من الوقت أمام اللاعبين لترك انطباع جيد في المباريات الودية أمام البوسنة والهرسك وأيسلندا هذا الأسبوع.

ويسعى لاعبون أمثال جيمس ماديسون وإبريتشي إيزي وكول بالمر وجارود بوين لحجز مكان في التشكيلة وقال ساوثغيت إنه لم يستقر بعد على عدد المهاجمين الذين سيحتاج إليهم.

وأضاف: "ما لا نعرفه تماما هو عدد اللاعبين الذين نحتاج إلى ضمهم أو العدد الذي يمكننا السماح لأنفسنا بقبوله بسبب ما قد نحتاجه لتغطية مراكز أخرى أيضًا".

وتستضيف إنجلترا البوسنة في ملعب سانت جيمس بارك في وقت لاحق من اليوم الإثنين وستواجه إيسلندا في ملعب ويمبلي الجمعة المقبل قبل أن تستهل مسيرتها في بطولة أوروبا 2024 في 16 يونيو (حزيران) أمام صربيا ضمن المجموعة الثالثة.

